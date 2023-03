LES PIEDS DANS L’EAU Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault Au travers d’une pêche à pied encadrée par un animateur nature, partez à la découverte des espèces présentent sur le littoral cap agathois. Crabes, poissons de roche, étoiles de mer, poulpes . . . tous ces animaux peuplent le bord de plage. Dans le cadre de la fête de la nature, apprenez-en plus sur eux, de manière à mieux les préserver. Tous les animaux sont relâchés vivants dans le milieu naturel en fin d’activité. > Places limitées à 10 Dans le cadre de la fête de la nature, au travers d’une pêche à pied encadrée par un animateur nature, partez à la découverte des espèces présentent sur le littoral cap agathois. Agde

