Les pieds dans l'eau à Saint-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon, 19 juillet 2021-19 juillet 2021

Les pieds dans l’eau à Saint-Pierre-Quiberon

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Saint-Pierre-Quiberon

V. Objectifs Pédagogique 1. Permettre à l’ enfant de vivre un temps de vacances et de loisirs, en toute sécurité, à son rythme, de manière agréable et enrichissante. 2. Accompagner l’enfant vers une plus grande autonomie dans son quotidien. VI. Démarches Pédagogique Les vacances, c’est prendre le temps de faire les choses, l’alternance d’activités calmes et intensives, la possibilité de s’isoler quelques instants du groupe ou le droit de ne rien faire… C’est important si l’on veut respecter le rythme de chaque enfant dans la collectivité. Cela n’empêchera pas l’organisation de quelques temps fort préparer en amont lors de nos réunions d’ équipe. Nous leur proposerons un panel d’activités diverses et variées. En parallèle des espaces seront dédiés donnant la possibilité aux enfants de s’exprimer et de suggérer leurs choix. Découvrir de nouveaux horizons, des lieux parfois insolites, ce sera l’occasion pour eux de favoriser également leur curiosité et découvrir le milieu qui les entoure. Notre mission première sera de tout mettre en œuvre afin que les enfants puissent s’amuser, s’adonner à de nouvelles activités et de vivre de belles expériences. Les séjours sont pour l’enfant une bonne occasion de s’évader et de rompre une certaine routine quotidienne, c’est l’occasion pour lui d’apprendre à vivre en collectivité et à développer ainsi une certaine autonomie et la notion du vivre ensemble. Nous mettrons en place tous ensemble les règles de vie à respecter, nous les guiderons lors de la réalisation de taches quotidienne. VII. Nos Missions Nos Missions : • Attentif et pèsent ( Garantir la sécurité de l’enfant ) • Savoir intéresser son public ( Permet de le motiver ) • Savoir poser des limites ( être clair dans ses explications ) • Connaître les besoins et les possibilités des enfants et les prendre en compte • Responsabiliser et permettre de prendre des initiatives • Garant de la mise en œuvre de projets • Savoir gérer et réguler les conflits

tarif au quotient familial, VACAF

Séjour 6-8ans du 12 au 16 juillet 2021 à Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon Morbihan



