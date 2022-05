Les pieds dans l’eau à marée haute – pour les aventuriers Juillet, 16 juillet 2022, .

Les pieds dans l’eau à marée haute – pour les aventuriers Juillet

2022-07-16 19:00:00 – 2022-07-16 21:00:00

Parce que la réserve des Prés Salés s’habille et se déshabille au rythme des marées, venez observer les adaptations des plantes et des animaux lors de l’arrivée des eaux d’une grande marée.

Equipement conseillé : chaussures aquatiques et maillot de bain.

Rendez-vous au rond point du T de Lège ( D106 ).

Parce que la réserve des Prés Salés s’habille et se déshabille au rythme des marées, venez observer les adaptations des plantes et des animaux lors de l’arrivée des eaux d’une grande marée.

Equipement conseillé : chaussures aquatiques et maillot de bain.

Rendez-vous au rond point du T de Lège ( D106 ).

Parce que la réserve des Prés Salés s’habille et se déshabille au rythme des marées, venez observer les adaptations des plantes et des animaux lors de l’arrivée des eaux d’une grande marée.

Equipement conseillé : chaussures aquatiques et maillot de bain.

Rendez-vous au rond point du T de Lège ( D106 ).

dernière mise à jour : 2022-04-22 par