Les pieds dans le sable, atelier de conscience corporelle Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: 76470

Le Tréport

Les pieds dans le sable, atelier de conscience corporelle Le Tréport, 15 juin 2022, Le Tréport. Les pieds dans le sable, atelier de conscience corporelle Précsisé lors de la réservation Esplanade du Général Leclerc Le Tréport

2022-06-15 18:30:00 – 2022-06-15 19:30:00 Précsisé lors de la réservation Esplanade du Général Leclerc

Le Tréport 76470 Sur une plage de la baie de Somme (Cayeux sur Mer, Ault ou Mers-les-Bains) à marée basse, la mer a perte de vue, en contact intense avec les éléments, les pieds dans le sable ;

Prenez un moment pour vous, pour renouer « en pleine conscience » avec votre ancrage, votre corps, votre souffle et vos sens, par des mouvements doux ou joyeux, d’étirement et d’expression corporelle ou de relaxation.

A partir de 18 ans (ou 12 ans si enfant volontaire). Places limitées

Lieu de départ : Esplanade du Général Leclerc – Adresse du point de départ précisé à la réservation.

Organisation : Brigitte LEFEBVRE – Mandala Thérapeute & Bettina LANCHAIS – Guide de Bain de forêt. Sur une plage de la baie de Somme (Cayeux sur Mer, Ault ou Mers-les-Bains) à marée basse, la mer a perte de vue, en contact intense avec les éléments, les pieds dans le sable ;

Prenez un moment pour vous, pour renouer « en pleine conscience » avec… Sur une plage de la baie de Somme (Cayeux sur Mer, Ault ou Mers-les-Bains) à marée basse, la mer a perte de vue, en contact intense avec les éléments, les pieds dans le sable ;

Prenez un moment pour vous, pour renouer « en pleine conscience » avec votre ancrage, votre corps, votre souffle et vos sens, par des mouvements doux ou joyeux, d’étirement et d’expression corporelle ou de relaxation.

A partir de 18 ans (ou 12 ans si enfant volontaire). Places limitées

Lieu de départ : Esplanade du Général Leclerc – Adresse du point de départ précisé à la réservation.

Organisation : Brigitte LEFEBVRE – Mandala Thérapeute & Bettina LANCHAIS – Guide de Bain de forêt. Précsisé lors de la réservation Esplanade du Général Leclerc Le Tréport

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: 76470, Le Tréport Autres Lieu Le Tréport Adresse Précsisé lors de la réservation Esplanade du Général Leclerc Ville Le Tréport lieuville Précsisé lors de la réservation Esplanade du Général Leclerc Le Tréport Departement 76470

Le Tréport Le Tréport 76470 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-treport/

Les pieds dans le sable, atelier de conscience corporelle Le Tréport 2022-06-15 was last modified: by Les pieds dans le sable, atelier de conscience corporelle Le Tréport Le Tréport 15 juin 2022 76470 Le Tréport

Le Tréport 76470