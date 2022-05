Les pieds dans le sable – Atelier de conscience corporelle

2022-07-31 20:45:00 – 2022-07-31 21:45:00 “Sur une plage de la baie de Somme (Cayeux sur Mer, Ault ou Mers-les-Bains) à marée basse, la mer a perte de vue, en contact intense avec les éléments, les pieds dans le sable ;

Prenez un moment pour vous, pour renouer « en pleine conscience » avec votre ancrage, votre corps, votre souffle et vos sens, par des mouvements doux ou joyeux, d’étirement et d’expression corporelle ou de relaxation.” Rendez-vous Plage d’Onival. A partir de 18 ans (ou 12 ans, si enfant volontaire).

15 places

