LES PIEDS DANS LA MEDITERRANEE (10J OU 14J) Centre de vacances Fabregas, 9 juillet 2022, La Seyne-sur-Mer.

LES PIEDS DANS LA MEDITERRANEE (10J OU 14J)

du samedi 9 juillet au vendredi 22 juillet à Centre de vacances Fabregas

Passer ses vacances au bord de la Méditerranée, et la découvrir par le biais d’activités nautiques, de ses richesses naturelles et de la variété de ses paysages. Programme idéal pour vivre sa colo “les pieds dans l’eau”. La Seyne sur Mer, station classée balnéaire et touristique, est située sur la côte provençale, au bord de la Méditerranée et face à la rade de Toulon. Côté mer, la plus grande plage de La Seyne, les sablettes, est la porte ouverte sur le bleu et vert de la Méditerranée. Côté forêt, ce sont des paysages grandioses et préservés : la Corniche Merveilleuse qui permet d’accéder au sommet du massif du Cap Sicié, d’où l’on peut admirer un panorama exceptionnel sur le littoral et les îles. Nous serons accueillis dans le centre de vacances “Fabrégas”, situé dans une vaste pinède de 18 000 m2 ombragée et clôturée, à 200 mètres de la mer. L’hébergement se fait en chambres de 3 ou 4 lits équipées de sanitaires individuels (douche, lavabo et WC séparés).

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre de vacances Fabregas 148 Chemin du Ravin 83500 LA SEYNE SUR MER La Seyne-sur-Mer Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00