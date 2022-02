Les pieds dans la mare Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 20 avril 2022, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle.

Les pieds dans la mare Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

2022-04-20 – 2022-04-20 Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor

Partez à la recherche des têtards, grenouilles et autres bestioles de la mare ! Accompagné d’un animateur nature passionné, vous arpenterez les berges de la mare où, muni d’une épuisette, vous ferez connaissance avec un monde fascinant… Insectes, amphibiens et mollusques aquatiques n’auront plus de secret ! Nombre de places limité, Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour. Pour enfants et adultes ; à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte payant).

+33 2 96 50 60 04 http://www.maisonpechenature.com/

