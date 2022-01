LES PICTOIRES DE RENÉ René, 24 avril 2022, René.

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 18:30:00

Organisée par l’association René, Village d’Art, la 1ere édition des Pictoires de René s’est tenue en 2012, et cela fait maintenant 10 ans, que le village de René s’anime artistiquement le temps d’une journée ! L’idée est de désacraliser l’art autour d’un invité d’honneur de renommée internationale, et favoriser les échanges entre les artistes et le public.

Les Pictoires, c’est la Rencontre de l’art et des artistes avec le public. Qu’ils soient professionnels ou amateurs, l’art est représenté sous toutes les formes (peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens…). Comme chaque année, les habitants ouvrent leurs jardins, garages et maisons pour accueillir les exposants en plus des magnifiques Halles en bois, la salle des fêtes ou encore l’église. Lors de votre balade, levez ou baissez la tête car des artistes peuvent aussi graffer sur les murs, les sols, les trottoirs.

Plus d’infos sur leur page Facebook : Pictoires de René

René accueillera de nombreux d’artistes de Sarthe et d’ailleurs !

