Les Picnics sur l’Herbe Mirabeau, 22 juin 2021-22 juin 2021, Mirabeau. Les Picnics sur l’Herbe 2021-06-22 19:00:00 – 2021-06-22 22:30:00 Château de Clapier 1833 route de Manosque

Mirabeau Vaucluse Mirabeau Thomas MONTAGNE devient votre hôte et vous ouvre l’accès au jardin du Château de Clapier pour partager une douce soirée estivale autour d’un pique-nique musical. chateau-de-clapier@wanadoo.fr +33 4 90 77 01 03 Thomas MONTAGNE devient votre hôte et vous ouvre l’accès au jardin du Château de Clapier pour partager une douce soirée estivale autour d’un pique-nique musical.

Château de Clapier 1833 route de Manosque