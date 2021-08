Les picnics en musique à Bellême Bellême, 22 août 2021, Bellême.

Les picnics en musique à Bellême 2021-08-22 12:45:00 12:45:00 – 2021-08-22

Bellême Orne

Concert en plein air.

Il convient d’apporter son pique nique, son parasol s’il fait chaud, son plaid s’il fait frais et de se retrouver en famille ou entre amis dans cet écrin de verdure. C’est gratuit…mais on passe le chapeau : les musiciens en ont bien besoin !

Matt DeHarp (Folk – Blues – Cajun – Musette)

Après plusieurs années passées à collaborer dans divers projets musicaux à l’étranger, Matt DeHarp ramène sa sacoche musicale vers les scènes de France. Une tournée acoustique et en solo, par monts et par vaux, du country-bluegrass des collines de Virginie au cajun des bayous de Louisiane sur fond de gouaille parisienne, il y en a pour tous les goûts et tous les paysages.

sejour@perchenormand.fr

