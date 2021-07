Les picnics en musique à Bellême Bellême, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Bellême.

Les picnics en musique à Bellême 2021-07-04 12:30:00 – 2021-07-04

Bellême Orne

Concert en plein air.

Il convient d’apporter son pique nique, son parasol s’il fait chaud, son plaid s’il fait frais et de se retrouver en famille ou entre amis dans cet écrin de verdure. C’est gratuit…mais on passe le chapeau : les musiciens en ont bien besoin !

Once in a Blue Moon (ballades anglo-saxonnes, soul, pop, pop-rock, rock)

OBM pour les intimes, c’est un duo musical composé d’Elisa Fiasca, à la voix, et de David Commenchal, à la guitare et aux boîtes à rythmes. Leur répertoire est composé de ballades anglo-saxonnes de la Soul music à la Groovy pop, autant de reprises devenues personnelles.

Concert en plein air.

Il convient d’apporter son pique nique, son parasol s’il fait chaud, son plaid s’il fait frais et de se retrouver en famille ou entre amis dans cet écrin de verdure. C’est gratuit…mais on passe le chapeau : les musiciens en…

sejour@perchenormand.fr

Concert en plein air.

Il convient d’apporter son pique nique, son parasol s’il fait chaud, son plaid s’il fait frais et de se retrouver en famille ou entre amis dans cet écrin de verdure. C’est gratuit…mais on passe le chapeau : les musiciens en ont bien besoin !

Once in a Blue Moon (ballades anglo-saxonnes, soul, pop, pop-rock, rock)

OBM pour les intimes, c’est un duo musical composé d’Elisa Fiasca, à la voix, et de David Commenchal, à la guitare et aux boîtes à rythmes. Leur répertoire est composé de ballades anglo-saxonnes de la Soul music à la Groovy pop, autant de reprises devenues personnelles.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par