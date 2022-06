Les Pianos Folies : Concert de Gaylor Roy Montreuil, 4 juin 2022, Montreuil.

Les Pianos Folies : Concert de Gaylor Roy Rue de l’Eglise Montreuil

2022-06-04 – 2022-06-04

Rue de l’Eglise Montreuil 62170

Montreuil Festival des Pianos Folies

Samedi 4 juin à 10h30

Eglise Saint-Josse-au-Val – Montreuil

———————

Programme musical :

– Bach – 3 préludes et fugues du clavier bien tempéré

– Beethoven – Sonate pour piano no 12 en la bémol majeur, opus 26

– Debussy- Images livre 1 (Reflets dans l’eau- Hommage à Rameau-Mouvement)

Gaylor Roy commence le piano à l’âge de 7 ans au conservatoire d’Arras dans la classe de Nadejda Offroy-Sakovitch, il s’épanouit également dans les classes de chant et de clavecin.

En septembre 2020, il poursuit ses études au CRR de Lille dans la classe de Jean- Michel Dayez en piano et de Christophe Simonet en musique de chambre. Il intègre également le Conservatoire Royal de Mons en Belgique dans le cursus « jeunes talents ».

Il participe à plusieurs projets, notamment en tant qu’interprète à la conférence de Claude Ledoux en 2018 sur Debussy, à la conférence Olivier Messiaen de Thomas Lacôte au Conservatoire de Lille, ainsi qu’à de nombreux concerts (Pianos folies 2021, Représentations dans les conservatoires de la région…) et masterclass (Andrei Korobeinikov,Piet Kuijken…)

Rue de l’Eglise Montreuil

