Château d’Ormesson, le samedi 18 septembre à 18:00

Dans le cadre prestigieux du château d’Ormesson, assis sur l’herbe ou sur des chaises autour du bassin du château, “Les pianos flottants” (de La compagnie Le pianO au lac) proposent un concert sur l’eau ! Un vrai régal pour les yeux et les oreilles : Deux pianistes, deux pianos, quatre mains… entre Classique et Jazz avec quelques improvisations, une musique riche, élaborée, joueuse, qui ne se prend pas au sérieux, dans un cadre naturel, telle est la proposition artistique d’Hasinakis. œuvres de Clare Fisher et de compositions de Jean-Christophe Kotsiras.

Concert sur l'eau au Château d'Ormesson
Avenue du Général-de-Gaulle 94490 Ormesson-sur-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:15:00

