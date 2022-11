Les pianos de Gainsbourg, 7 janvier 2023, .

C’est à l’occasion des trente ans de la disparition du grand Serge que son grand admirateur a imaginé ce voyage élégant et sensuel en pleine “ période bleue“. Celle – entre 58 et 65 – connue des aficionados pour ses climats jazz et des titres inoubliables tels que le Poinçonneur des Lilas ou la Javanaise… À propos de cette dernière chanson, Manoukian a déjà raconté la drôle et touchante anecdote de sa naissance, un soir de danse irrésolue avec l’icône Juliette Greco. Des icônes de notre temps, le pianiste en a convié plusieurs pour l’album qui donne son titre à ce concert. De “ grandes envoûteuses “ que Gainsbourg n’aurait sûrement pas reniées. À Auxerre, elles seront au nombre de trois : Rosemary Standley, Élodie Frégé et une jeune et très prometteuse artiste, amenée sur le devant de la scène par cet éternel découvreur de “nouvelles stars“ qu’est Manoukian : Deborah Leclercq.

