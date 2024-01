LES PHOTOGRAPHIQUES 2024 Le Mans, samedi 16 mars 2024.

Les Photographiques, édition 2024, Divers lieux, Le Mans Métropole et au-delà.

Cette nouvelle édition des Photographiques se veut une fois de plus un miroir de la diversité toujours plus grande de la création contemporaine, proposition non exhaustive d’écritures artistiques qui se nourrissent d’une certaine vision du présent.

La plus grande partie des auteur.e.s présenté.e.s s’attachent à dévoiler ou effleurer le mystère, celui du monde dans lequel nous vivons, de ses phénomènes, de ses forces invisibles et pourtant omniprésentes, celles que les sciences étudient et que l’art photographique tente ici de retranscrire de façon poétique autant qu’élégante, mais aussi le mystère de nos identités, abstraites, multiples, parfois souterraines, et cependant d’une beauté éclatante, mystère également des lieux et territoires qui nous accueillent et parfois nous enferment, mystère de la nature prise dans sa densité, sa frontalité comme dans ses interstices.

Dans un foisonnement de techniques et d’esthétiques, ces artistes témoignent de ces combats avec le réel et de ces questionnements.

Vous retrouverez ainsi les séries photographiques de 11 auteur.e.s issu.e.s d’un appel à candidatures, exposées en divers lieux de la métropole du Mans et jusqu’à Fillé-sur-Sarthe, ainsi que les expositions d’Aurore Bagarry et de notre invité 2024, Raphaël Dallaporta, sans oublier l’exposition d’Israel Ariño, lauréat de la résidence 2023, au Musée Jean-Claude Boulard Carré Plantagenêt, et les travaux de jeunes talents à la MJC Ronceray.

Toute la programmation sur www.photographiques.org .

