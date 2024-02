Les philosophes publics, café philo Quai Brescon Martigues, jeudi 29 février 2024.

Les philosophes publics, café philo Quai Brescon Martigues Bouches-du-Rhône

Les philosophes publics c’est un collectif de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015. Leur objectif est de créer une forme d’engagement politique en réaction aux diverses crises que traverse notre société.

Au rallumeur d’étoiles (l’île).

A leur échelle et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, ils souhaitent participer à de nouvelles façon d’être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.



A l’écoute des autres, ouverts à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, ils voudraient se retrouver là où la philosophe n’est pas nécessairement attendue.

Loin de l’entre soi, ils sont disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 18:30:00

fin : 2024-02-29 20:00:00

Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rallumeurdetoiles@gmail.com

