LES PHARAONS DU CRÉPUSCULE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LES PHARAONS DU CRÉPUSCULE Le Mans, 19 mars 2022, Le Mans. LES PHARAONS DU CRÉPUSCULE Auditorium 2 rue Claude Blondeau Le Mans

2022-03-19 17:00:00 – 2022-03-19 19:30:00 Auditorium 2 rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe EUR 12 Par Frédéric Payraudeau, archéologue Université Paris IV Sorbonne.

L’Histoire de l’Égypte ne se limite pas aux grandes époques glorieuses des pyramides, de Toutânkhamon ou des Ramsès. Après la chute de l’Empire vers 1070 avant J.-C., une dizaine de dynasties vont encore régner sur une Égypte qui se transforme, s’adaptant à la fois à un nouvel ordre international et à une présence étrangère croissante : Libyens, Nubiens, Perses et Grecs viennent s’installer ou envahissent le pays, entraînant des mutations tant dans la manière de gouverner que dans l’image du roi ou dans les pratiques funéraires. Une conférence de la SAMM. “Les pharaons du crépuscule”, conférence présentée par les associations Pays de la Loire – Alexandrie-Égypte et la SAMM jacqpaul.champion@gmail.com Par Frédéric Payraudeau, archéologue Université Paris IV Sorbonne.

L’Histoire de l’Égypte ne se limite pas aux grandes époques glorieuses des pyramides, de Toutânkhamon ou des Ramsès. Après la chute de l’Empire vers 1070 avant J.-C., une dizaine de dynasties vont encore régner sur une Égypte qui se transforme, s’adaptant à la fois à un nouvel ordre international et à une présence étrangère croissante : Libyens, Nubiens, Perses et Grecs viennent s’installer ou envahissent le pays, entraînant des mutations tant dans la manière de gouverner que dans l’image du roi ou dans les pratiques funéraires. Une conférence de la SAMM. Auditorium 2 rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Auditorium 2 rue Claude Blondeau Ville Le Mans lieuville Auditorium 2 rue Claude Blondeau Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

LES PHARAONS DU CRÉPUSCULE Le Mans 2022-03-19 was last modified: by LES PHARAONS DU CRÉPUSCULE Le Mans Le Mans 19 mars 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe