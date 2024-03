« Les peuples de la Protohistoire en Occitanie (Grecs, Ligures, Ibères, Aquitains, Celtes, Tectosages, Arécomiques…) » Association Roseraie (Tolosa) Toulouse, lundi 25 mars 2024.

« Les peuples de la Protohistoire en Occitanie (Grecs, Ligures, Ibères, Aquitains, Celtes, Tectosages, Arécomiques…) » Conferéncia de Jòrdi Labouysse Lundi 25 mars, 14h00 Association Roseraie (Tolosa) Entrada liura

Eh bien non ! Les Gaulois ne sont pas « nos ancêtres »… Ou du moins ils ne sont pas les seuls.

Que chaque citoyen de l’Etat français établisse sa propre généalogie sur trois ou quatre générations seulement, et il s’apercevra bien vite que telle ou tel membre de son arbre est originaire d’un autre pays, tant il est vrai que les bouleversements sociaux, économiques, politiques ont agité les sociétés européennes et méditerranéennes depuis des siècles et même des millénaires.

Ainsi que ce soit de la première ou de la millième génération, nous sommes tous des enfants d’émigrés-immigrés, issus de cette longue chaîne de populations, qui se sont déplacés au cours de l’Histoire et qui engendrent les métissages permanents de la race humaine.

A la croisée des grands axes européens entre deux mers (arcs atlantique, Rhône-Rhin et méditerranéen), les pays occitans tiennent une place majeure en Europe. Ouverte sur l’arc latin, l’Occitanie est un espace essentiel pour les relations maritimes, dans une Méditerranée qui fut le « nombril » du commerce international et des relations entre les peuples depuis la Protohistoire.

Ainsi nous allons voir quels sont les principaux peuples implantés sur ces terres d’Oc ou qui les ont fortement imprégnées et dont nous sommes issus : Grecs et Ligures ; Etrusques, Carthaginois et Ibères ; Aquitains, Celtes et Volques.

