Les peuplements forestiers du bois de Boulogne Bois de Boulogne Paris

Paris Les peuplements forestiers du bois de Boulogne Bois de Boulogne Paris, 10 décembre 2023 14:00, Paris. Le dimanche 10 décembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Animée par un forestier du bois de Boulogne, cette visite guidée permettra de découvrir les peuplements forestiers et

leur gestion au quotidien.

Les opérations forestières (plantations, régénérations, éclaircies) seront détaillées au gré d’une promenade dans les peuplements. Rendez-vous au Buffet du Pré Catelan Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 Paris Contact :

Sonia Yassa Détails Heure : 14:00

