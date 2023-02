Les petits z’ateliers familles de février – Nature créatrice Le Barp, 14 février 2023, Le Barp Le Barp.

Les petits z’ateliers familles de février – Nature créatrice

Rue de la Forêt Le Barp Gironde

2023-02-14 14:30:00 – 2023-02-14

Le Barp

Gironde

Le Barp

EUR 3 Espaces boisés et jardins sont d’infinies sources d’inspiration artistique et offrent généreusement de ressources à glaner, pour des compositions végétales, et qui peuvent aussi être associées à la laine de pelotes orphelines et impatientes de belles transformations…

Assembler, coller, tresser, tisser, peindre… une multiplicité de techniques pour des bricolages variés, simples ou plus élaborés : cadres, tableaux, petits jouets, fétiches, personnages, etc…

+33 5 56 88 74 01

Le Barp

