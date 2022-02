Les Petits Z’Ateliers #5 – création d’un lieu partagé – La communication : on en parle ? Lure Lure Catégories d’évènement: Haute-Saône

Lure

Les Petits Z’Ateliers #5 – création d’un lieu partagé – La communication : on en parle ? Lure, 10 mars 2022, Lure. Les Petits Z’Ateliers #5 – création d’un lieu partagé – La communication : on en parle ? FabLab 20 bis rue Paul Strauss Lure

2022-03-10 13:30:00 – 2022-03-10 16:30:00 FabLab 20 bis rue Paul Strauss

Lure Haute-Saône EUR FabLab 20 bis rue Paul Strauss Lure

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Lure Autres Lieu Lure Adresse FabLab 20 bis rue Paul Strauss Ville Lure lieuville FabLab 20 bis rue Paul Strauss Lure Departement Haute-Saône

Lure Lure Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lure/

Les Petits Z’Ateliers #5 – création d’un lieu partagé – La communication : on en parle ? Lure 2022-03-10 was last modified: by Les Petits Z’Ateliers #5 – création d’un lieu partagé – La communication : on en parle ? Lure Lure 10 mars 2022 Haute-Saône Lure

Lure Haute-Saône