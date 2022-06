Les Petits Yeux, 4 juillet 2022, .

Les Petits Yeux



2022-07-04 – 2022-07-17

Une exposition photographique issue d’ateliers avec 200 enfants de 6 à 11 ans accompagnés par les photographes Maité Baldi et Jérémy Suyker, dans le cadre du projet La Cité aux enfants.



La Cité aux enfants, portée par l’association Pour la Cité des Arts de la rue, est un projet initié en 2020 qui bénéficie chaque été à environ 200 enfants de 6 à 11 ans dans une approche éducative articulant soutien scolaire le matin et activités artistiques, sportives ou de découverte l’après-midi, grâce à la mobilisation d’associations de proximité.



Cette exposition itinérante, présentée dans les espaces extérieurs de la Friche, donne à voir une sélection des photos et montages réalisés par les enfants, en partenariat avec les associations et artistes.



Maité Baldi, adepte de la photo documentaire, humanitaire et du photojournalisme, a permis à 10 enfants des Aygalades de s’essayer à la photographie et notamment à la technique du portrait. Un montage d’une série de portraits avec des détails de leurs visages en est ressorti. Jérémy Suyker, photographe mêlant documentaire, anthropologie et immersion personnelle, a permis aux enfants de la Calade et de la Cabucelle d’apporter un nouveau regard sur leur quartier, en allant photographier des commerçants, des habitants ou riverains.



Cette exposition est organisée par la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de son soutien aux actions en faveur des quartiers prioritaires de la ville, de la jeunesse et de l’initiation à l’art et à la culture.

