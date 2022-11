« Les petits visiteurs » une visite pour les petits de 3 à 6 ans

2022-12-04 10:30:00 – 2022-12-04 11:30:00 EUR 3 3 « Les petits visiteurs »

Une visite destinée aux 3 – 6 ans

Pour découvrir l’art en famille, le musée propose une visite adaptée aux enfants de 3 à 6 ans et à leurs parents. Un parcours ludique spécialement conçu pour explorer les œuvres et l’univers foisonnant des artistes, leurs secrets et leurs techniques. Un moment précieux à partager…



Durée : 1h environ. Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un parent.

3€ par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnateur.

Sur réservation uniquement, avant le vendredi 2 décembre au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

