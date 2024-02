LES PETITS TOUTS Pézenas, mardi 27 février 2024.

LES PETITS TOUTS Pézenas Hérault

C’est l’histoire d’un naufragé solitaire, d’un enfant rêveur qui se raconte de jolies histoires en glanant ce que la mer a abandonné sur la plage.

Cirque d’objets naturels mousse & autres installations fragiles

GARE DU NORD

LES PETITS TOUTS

Fabien Coulon s’invente un univers de petits riens, sans mot, peuplé des rêves de ce funambule merveilleux, qui n’a pour seule amie qu’une petite fleur en papier. Pour elle, pour l’égayer, pour lui rendre son parfum, il invente tout, crée des images inoubliables, insuffle et humanise la vie là où l’on ne l’attend pas. Il nous fait rire, nous, les petits, les moyens, les grands. Il nous fait rêver, nous submerge d’images et de musiques d’une infinie poésie et d’une immense délicatesse.

Écriture, mise en scène et jeu Fabien Coulon

Regards complices Marielle Gautheron Frédéric Ladoué Karim Zeriahen Andréas Westphalen

Conception et composition sonore & images vidéo Bruno Méria

Conception accessoires et scénographie Sébastien Rocheteau

Production Cie Blabla productions

Durée 45 min

Tarifs 10 et 5 €

Tout public à partir de 4 ans et bien +

#SAISON CULTURELLE

#SAISONCULURELLEPEZENAS EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 18:00:00

fin : 2024-02-27

Allée Général Montagne

Pézenas 34120 Hérault Occitanie billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

L’événement LES PETITS TOUTS Pézenas a été mis à jour le 2024-02-06 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE