LES PETITS TOUTS Aniane, 8 décembre 2021, Aniane.

Aniane Hérault

Que faire quand la solitude et l’ennui te gagne ?… Regarder autour de toi, juste à côté de toi, tout près de toi.. Fabien Coulon circassien d’objets et mime…nous invite au travers de son regard à nous émerveiller face aux petits riens à côté desquels nous passons et qui font des petits touts. Mais plus intérieurement il crée un espace qui héberge l’imaginaire poétique et nous parle humblement.

Dans sa cabane de curiosités, il réalise de minuscules prouesses, il nous plonge au coeur de son petit cirque intérieur éco responsable, peuplé de mirages de l’enfance, de joyeuses étrangetés et de rencontres incroyables…sais-tu que chacun d’entre nous à un éléphant dans la main ?… Regarde, juste là tout près, est-ce que tu vois la même chose que moi ?

Tout est question de point de vue !

Jeune public de 4 à 8 ans

Cie Blablaproductions

Spectacle de et avec Fabien Coulon

Mise en scène /// Fabien Coulon

Regards complices /// à définir

Costume /// à définir

Conception et composition sonore & images vidéo /// Bruno Méria

Conception accessoires et scénographie /// Sébastien Rocheteau

Création lumière /// Thibault Crepin

Production – diffusion /// Azzedine Boudène

La compagnie reçoit le soutien de la Région Occitanie dans le cadre de l’aide à la diffusion ainsi que du Conseil Départemental de

l’Hérault et de la Mairie de Montpellier

Production /// Cie blabla productions

Coproductions /// Théâtre Jean Vilar Montpellier, Montpellier Métrople

Accueils en résidences /// Maison des choeurs Montpellier (34) – Domaine d’O Montpellier – Théâtre La Vista Montpellier – Théâtre de marionnettes de Belfort (90) – Théâtre Samuel Bassaget Mauguio (34) – Théâtre de Juvignac (34) – La Bascule Tauves (63)

culture@ville-aniane.fr

dernière mise à jour : 2021-09-27 par