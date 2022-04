Les petits sont à la fête Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Les petits sont à la fête Nay, 5 mai 2022, Nay. Les petits sont à la fête Ludothèque du Pays de Nay 16 Rue du Docteur Talamon Nay

2022-05-05 – 2022-05-05 Ludothèque du Pays de Nay 16 Rue du Docteur Talamon

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay EUR 0 0 Les plus jeunes seront à l’honneur à l’occasion de cette journée dédiée à la petite enfance. A tous les étages du bâtiment, il leur sera proposé de jouer, de grimper, de sauter, de coller, de planter, de trier, de construire, d’écouter, de rire … Tous les ingrédients pour une fête réussie.

Ludothèque du Pays de Nay 16 Rue du Docteur Talamon Nay

