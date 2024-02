Les petits singuliers, suivi d’un atelier créatif et d’un goûter Cinéma Studio 7 Auzielle Auzielle, jeudi 22 février 2024.

Les petits singuliers, suivi d’un atelier créatif et d’un goûter Atelier artistique Comprendre et dessiner la différence Jeudi 22 février, 14h30 Cinéma Studio 7 Auzielle Atelier 4€ et film à 4€ pour tous

Jeudi 2 février, projection suivie de l’atelier artistique « Comprendre et dessiner la différence » avec Sonia Gerbeaud, dessinatrice et réalisatrice d’un des courts-métrages du programme Les petits singuliers.

Durée : 1h30 / Tarif : 4€, sur réservation.

Cinéma Studio 7 Auzielle chemin des écoliers Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie 05 61 39 02 37 https://www.cinemastudio7.com/ contact@cinemastudio7.com

animation jeune public