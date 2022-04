Les petits secrets de Nantes – Visite guidée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)Réservation auprès de Nantes Tourisme :- www.nantes-tourisme.com- Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Visite guidée Nantes Tourisme.L’adage dit souvent que “le diable est dans le détail”…Ici les détails deviennent diablement bavards ! Lectures et citations d’auteurs tels que André Breton, Flaubert, Stendhal, qui ont été touristes d’un jour ou qui ont habité Nantes, évocation de personnages célèbres tels que Jules Verne, la Duchesse de Berry, anecdotes ou faits d’histoire rocambolesques, pépites architecturales ou trésors méconnus : la visite sera source inépuisable de connaissances sur la ville.Lieu de rendez-vous : Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Centre-ville Nantes 44000

https://www.nantes-tourisme.com/fr/visites-guidees

