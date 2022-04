Les petits secrets de la vie quotidienne au Château de Falaise Falaise, 20 avril 2022, Falaise.

Les petits secrets de la vie quotidienne au Château de Falaise Falaise

2022-04-20 – 2022-04-20

Falaise Calvados Falaise

Pendant les vacances de printemps, visitez en famille les donjons du château Guillaume-le-Conquérant. Voyagez grâce aux épices, imaginez les passe-temps des ducs et découvrez l’équipement du chevalier. Ces visites proposent un contenu plus ludique en privilégiant l’exploration, la participation et la manipulation.

En compagnie des guides du château de Falaise, explorez les salles et découvrez de manière ludique la vie administrative, festive, privée et militaire d’un seigneur du Moyen Âge. Devenez le vassal du seigneur et prêtez serment ; recréez un banquet de fêtes et découvrez les saveurs médiévales grâce aux jeux de carts et aux épices. Manipulez les objets recréées et échangez avec les médiateurs.

PRATIQUE :

À partir de 4 ans

Visites limitées à 35 personnes

Réservation obligatoire au 02 31 41 61 44

+33 2 31 41 61 44

Château de Falaise

Falaise

