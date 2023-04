Les petits scientifiques Centre Paris Anim’ Mathis Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les petits scientifiques Centre Paris Anim’ Mathis, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

.Public enfants adolescents. payant 24€ pour tous ! Stage de sciences pour les 6-12 ans : éveil de la curiosité des enfants dès leur plus jeune âge. Stage pour les 6-12 ans Stage de 14h à 16h du 24 au 28 avril. Cet atelier initiera vos enfants et adolescents à la méthode scientifique en leur faisant apprécier la science par la manipulation, l’observation et l’expérimentation. Il s’agit d’éveiller la curiosité des enfants dès leur plus jeune âge. Cet atelier les amène à comprendre les différents phénomènes naturels et techniques qui les entourent. Des thèmes, tel que l’électricité, sont abordés à travers des séances permettant initiation, compréhension et découverte, assorties d’expériences pratiques fréquentes. Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-les-petits-scientifiques 01 40 34 50 80 mathis@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-les-petits-scientifiques

Ligueo

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Mathis Adresse 15 rue Mathis Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Mathis Paris

Centre Paris Anim' Mathis Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les petits scientifiques Centre Paris Anim’ Mathis 2023-04-24 was last modified: by Les petits scientifiques Centre Paris Anim’ Mathis Centre Paris Anim' Mathis 24 avril 2023 Centre Paris Anim' Mathis Paris Paris

Paris Paris