AFALAC accompagne les familles et les professionnel(le)s en contexte de diversité linguistique et culturelle pour la construction d’une société et d’une école inclusives, basées sur le respect des identités multiples.

Sur inscription

Restitution d’un travail mené avec des élèves sur la question des discriminations. AFALAC (Association Famille Langues Cultures) 44, Avenue du Général Leclerc 72100 Le Mans Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-05T11:00:00 2021-04-05T12:30:00

