Les Petits Pouvoirs Théâtre Ouvert Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Petits Pouvoirs Théâtre Ouvert, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 08 mars 2022 au samedi 19 mars 2022 :

samedi

de 18h00 à 20h00

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h30

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h30

payant

Imashima, Japon. Laïla est face à un cadavre qui flotte dans un onsen, l’un des fameux bains chauds du pays. Paris, quelques mois plus tôt. Laïla vient d’être engagée dans une petite agence d’architecture où ses patrons, Benoît et Diane, l’entraînent rapidement dans une spirale de rivalités, de désirs et de rapports de forces. Alors que les temporalités s’entremêlent, le crime se dévoile et révèle les mécanismes de pouvoir et de domination sexuelle qui se transmettent inconsciemment de génération en génération. Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta Paris 75020 Contact : 0142555550 resa@theatreouvert.com http://www.theatre-ouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://twitter.com/TheatreOuvert Théâtre

Date complète :

