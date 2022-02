Les petits pots dans les grands Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Observez les différentes étapes de la fabrication d’une céramique en regard de l’évolution de l’alimentation qui lui est étroitement liée. Dès l’époque gallo-romaine, l’activité potière en Ile-de-France s’intensifie et précise ses liens comme ses échanges avec le reste du territoire. Par divers témoins historiques et archéologiques qui constituent autant de traces de ces potiers, le visiteur découvrira leur travail quotidien, leur cadre de vie et bien sûr, leur alimentation. En accompagnement de l’ exposition conçue par Archéa – Archéologie en Pays de France (Louvres, Val d’Oise), musée de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France), découvrez une collection de reproductions céramique et maquette prêtées par le service archéologique interdépartemental 78/92. Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie.

Poterie et cuisine, de l’Antiquité au Moyen-Age Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

