Les petits plus de l’été Médiathèque Danièle Damin Toulouse, mardi 9 juillet 2024.

Début : 2024-07-09T06:00:00+02:00 – 2024-07-09T08:00:00+02:00

Fin : 2024-07-17T06:00:00+02:00 – 2024-07-17T08:00:00+02:00

Du 9 au 18 juillet

Le mardi : on joue (à partir de 5 ans).

Le mercredi : on bricole (à partir de 6 ans).

Le jeudi : on lit (à partir de 4 ans).

Médiathèque Danièle Damin

Atelier Jeune