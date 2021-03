Les petits Planétaires, 2ème édition Yaoundé, 15 mars 2021-15 mars 2021, Yaoundé.

Les petits Planétaires, 2ème édition

du lundi 15 mars au dimanche 21 mars à Yaoundé

?Concours de poésie ? Thème libre ? « Etoile brune » destinée aux enfants de 08 à 11 ans ? « Etoile rouge » destinée aux enfants de 12 à 15 ans ? « Etoile d’or » destinée aux enfants de 16 à 18 ans ?Tu résides dans l’une des villes que sont : Yaoundé, Ebolowa ou Ngoumou ? ? Tu es passionné de poésie et d’écriture? Alors à toi de jouer. ? Tu as la possibilité de t’inscrire et de participer au concours de Poésie des Petits Planétaires du Cercle des Solidarités Francophones et organisés par l’association Trois-Lys-Nsimalen Maison de la Francophonie de Yaoundé. ✅ Pour participer c’est simple, inscris-toi via un ☎️ appel téléphonique, un message ou une correspondance électronique vers l’un des numéros présents sur l’affiche. ??De nombreux prix et lots à gagner.

Sur inscription

Concours de poésie, thème libre

Yaoundé Odza Auberge bleue Yaoundé Cameroun Yaoundé Yaoundé IV



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T08:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T08:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T08:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T08:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T08:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T08:00:00 2021-03-21T23:59:00