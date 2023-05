Les petits philos : les enfants s’interrogent sur le monde Bibliothèque Sorbier, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 15h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Les enfants découvrent la philosophie de façon ludique.

À partir d’un extrait de conte ou d’album, les enfants sont invités à aborder le thème proposé. Ils se questionnent et débattent dans un cadre d’écoute, d’ouverture et de bienveillance. Ils ont alors expérimenté une pluralité de points de vue réunis lors d’une discussion et recherche commune.

Pour les 4-6 ans, gratuit sur inscription.

Atelier animé par Kessey et Manoëlle suivent une formation à l’animation d’ateliers enfants-philo proposé par l’association Sève.

Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris

Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeSorbier https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeSorbier

