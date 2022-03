Les petits papiers de Mathurin Méheut : Concert & expos Moncontour Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Moncontour Côtes d’Armor Le musée Mathurin Méheut s’est associé à la mairie, aux artisans d’art, aux commerces et au réseau des médiathèques Lamballe Terre et Mer pour organiser une manifestation sur le thème “Dans les petits papiers de Mathurin Méheut”. CONCERT : Maurice Gueguen – orgue de barbarie

