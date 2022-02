Les petits papiers de Léopoldine Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Les petits papiers de Léopoldine Craponne-sur-Arzon, 13 mars 2022, Craponne-sur-Arzon. Les petits papiers de Léopoldine Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon

2022-03-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-13 Mairie 10 boulevard Félix Allard

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Craponne-sur-Arzon Dans le cadre du printemps des poètes, spectacle « les petits papiers de Léopoldine » au rez-de-chaussée de la mairie .

Il sera question de contes de tous horizons mais surtout de papier ! mediatheque@craponnesurarzon.fr +33 4 71 01 24 30 Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Mairie 10 boulevard Félix Allard Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire

Les petits papiers de Léopoldine Craponne-sur-Arzon 2022-03-13 was last modified: by Les petits papiers de Léopoldine Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 13 mars 2022 Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire