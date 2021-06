Guérande Lieu de rdv précisé à l'inscription 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Les petits naturalistes en sortie : élémentaire mon cher mammifère ! Lieu de rdv précisé à l’inscription 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Lieu de rdv précisé à l’inscription 44350 Guerande, le vendredi 6 août à 14:30

A qui appartient donc cette empreinte ? Qui a laissé cette crotte ? Transformez vous en détective de la nature au cours de cette balade, et venez découvrir les nombreux indices que nos discrets animaux ont laissés derrière eux. Animation familiale, enfant à partir de 7 ans. Les enfants sont obligatoirement accompagnés par leurs parents. Animé par la LPO 44. ​Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

A qui appartient donc cette empreinte ? Qui a laissé cette crotte ? Transformez vous en détective de la nature au cours de cette balade, et venez découvrir les nombreux indices que nos discrets…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T14:30:00 2021-08-06T16:30:00

