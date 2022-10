LES PETITS NATURALISTES EN ACTION: CONSTRUCTION DE NICHOIRS ET FABRICATION DE GÎTES À INSECTES Saint-Molf Saint-Molf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Saint-Molf Luttez contre l’érosion de la biodiversité en l’acceuillant chez vous.

Pour cela, venez fabriquer un nichoir et un gîte à insectes.

Matériel fourni. ANIMATION FAMILIALE. Enfant à partir de 7 ans, les enfants sont obligatoirement accompagnés par leurs parents.

6 familles maximum accompagnés de leurs enfants, dans la limite de 15 personnes maximum. avenue Anne de Bretagne Centre Culturel Roby Wolff (à l’étage) Saint-Molf

