Soumont Soumont Hérault, Soumont LES PETITS NATURALISTES, EMPREINTES ET FAUNES SECRÈTES – GRANDMONT Soumont Soumont Catégories d’évènement: Hérault

Soumont

LES PETITS NATURALISTES, EMPREINTES ET FAUNES SECRÈTES – GRANDMONT Soumont, 3 novembre 2021, Soumont. LES PETITS NATURALISTES, EMPREINTES ET FAUNES SECRÈTES – GRANDMONT Soumont

2021-11-03 14:00:00 – 2021-11-03 16:00:00

Soumont Hérault Soumont Atelier d’apprentissages naturalistes et belles émotions garanties ! – première partie : atelier dans la cour du Prieuré de Grandmont, pour découvrir les animaux qui vivent dans le parc et pratiquer la technique du moulage d’empreintes.

– seconde partie : expédition dans le parc du Prieuré à la recherche des animaux, les enfants iront même dans les bois interdits au public… frissons garantis !

– en fin d’animation, les enfants repartent avec une empreinte qu’ils auront réalisé au cours de l’atelier ! Public : enfants de 7 à 11 ans Les parents qui souhaitent rester sur place peuvent en profiter pour effectuer tranquillement la visite du Prieuré de Grandmont.

Ceux qui préféreraient assister à l’animation peuvent rester, moyennant une petite participation forfaitaire. Infos pratiques : – Atelier adapté aux normes sanitaires en vigueur : masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition des enfants.

– prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo du jour pour la balade découverte Atelier d’apprentissages naturalistes et belles émotions garanties ! – première partie : atelier dans la cour du Prieuré de Grandmont, pour découvrir les animaux qui vivent dans le parc et pratiquer la technique du moulage d’empreintes.

– seconde partie : expédition dans le parc du Prieuré à la recherche des animaux, les enfants iront même dans les bois interdits au public… frissons garantis ! Atelier d’apprentissages naturalistes et belles émotions garanties ! – première partie : atelier dans la cour du Prieuré de Grandmont, pour découvrir les animaux qui vivent dans le parc et pratiquer la technique du moulage d’empreintes.

– seconde partie : expédition dans le parc du Prieuré à la recherche des animaux, les enfants iront même dans les bois interdits au public… frissons garantis !

– en fin d’animation, les enfants repartent avec une empreinte qu’ils auront réalisé au cours de l’atelier ! Public : enfants de 7 à 11 ans Les parents qui souhaitent rester sur place peuvent en profiter pour effectuer tranquillement la visite du Prieuré de Grandmont.

Ceux qui préféreraient assister à l’animation peuvent rester, moyennant une petite participation forfaitaire. Infos pratiques : – Atelier adapté aux normes sanitaires en vigueur : masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition des enfants.

– prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo du jour pour la balade découverte Kermit

Soumont

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Soumont Autres Lieu Soumont Adresse Ville Soumont lieuville Soumont