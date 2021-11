“Les petits Mythos” Perros-Guirec, 2 novembre 2021, Perros-Guirec.

“Les petits Mythos” Perros-Guirec

2021-11-02 – 2022-01-31

Perros-Guirec 22700

Venez découvrir les planches des bandes dessinées de Christophe Cazenove et Philippe Larbier du 2 novembre 2021 au 31 janvier 2022.

“Il existe un pays où les êtres sont légendaires. Où des gens mi-hommes mi-animaux côtoient des demi-dieux. Où certains ont une force surhumaine et où d’autres transforment en or tout ce qu’ils touchent.

C’est ici qu’habitent Atlas, Hercule, le Minotaure, Aphrodite et tous les autres petits Mythos, au pied d’une Olympe dirigée par un Zeus au bord de la dépression”.

Cette exposition sera visible au public à la bibliothèque municipale pendant les heures d’ouvertures de la bibliothèque municipale (mardi de 16h à 18h; mercredi de 15h à 18h; vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h; samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h).

bibliotheque@perros-guirec.com

Perros-Guirec

