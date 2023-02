LES PETITS MYTHOS COMEDIE TOUR EIFFEL PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LES PETITS MYTHOS COMEDIE TOUR EIFFEL, 26 février 2023, PARIS. LES PETITS MYTHOS COMEDIE TOUR EIFFEL. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 14:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Les histoires de la mythologie jouée pour les enfants de façon ludique et farfelue. Thésée dans le labyrinthe du Minotaure raconte : • comment Thésée devient un homme, fait la rencontre de son père et s’élève en héros en sauvant la jeunesse d’Athènes. • Comment Thésée en est-il arrivé à combattre le Minotaure ? • Pourquoi ne se perd-il pas dans le labyrinthe aux détours infinis ? • Ariane est-elle toujours au bout du fil ? • Pourquoi a-t-il besoin de lunettes rouges ? • Mangera-t-il sa soupe pour enfin arriver à soulever le rocher ? Des histoires qui racontent la grande Histoire à des petits. Votre billet est ici COMEDIE TOUR EIFFEL PARIS 14, rue Desaix Paris Les histoires de la mythologie jouée pour les enfants de façon ludique et farfelue. Thésée dans le labyrinthe du Minotaure raconte :

• comment Thésée devient un homme, fait la rencontre de son père et s’élève en héros en sauvant la jeunesse d’Athènes.

• Comment Thésée en est-il arrivé à combattre le Minotaure ?

• Pourquoi ne se perd-il pas dans le labyrinthe aux détours infinis ?

• Ariane est-elle toujours au bout du fil ?

• Pourquoi a-t-il besoin de lunettes rouges ?

• Mangera-t-il sa soupe pour enfin arriver à soulever le rocher ? Des histoires qui racontent la grande Histoire à des petits. .12.0 EUR12.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu COMEDIE TOUR EIFFEL Adresse 14, rue Desaix Ville PARIS Tarif 12.0-12.0 lieuville COMEDIE TOUR EIFFEL PARIS Departement Paris

COMEDIE TOUR EIFFEL PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LES PETITS MYTHOS COMEDIE TOUR EIFFEL 2023-02-26 was last modified: by LES PETITS MYTHOS COMEDIE TOUR EIFFEL COMEDIE TOUR EIFFEL 26 février 2023 COMEDIE TOUR EIFFEL PARIS

PARIS Paris