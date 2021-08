Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Les petits mythos Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 23 octobre à 16:00

Deux mythes : le premier où Ulysse naufragé risque de se noyer dans un univers de douceurs sans limites, l’île de la magicienne Calypso. Le second mythe concerne Ariane héroïne courageuse et trahie. L’un et l’autre sont des naufragés du cœur. Un rendez-vous pour partager, écouter les légendes mythologiques grecques et s’interroger sur le sens que ces mythes ont de nos jours. Tout public à partir de 9 ans.

Gratuit, Entrée libre

Calypso et Ariane Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T16:00:00 2021-10-23T17:30:00

