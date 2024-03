Les Petits Mômes en Famille Centre culturel Jacques Prévert Villeparisis, samedi 16 mars 2024.

Les Petits Mômes en Famille Villeparisis lance la première édition d’un festival de spectacles dédié aux enfants âgés de 0 à 5 ans et leur famille le temps d’un week-end. 16 et 17 mars Centre culturel Jacques Prévert Sur inscription, 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T09:30:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Villeparisis lance la première édition d’un festival de spectacles dédié aux enfants âgés de 0 à 5 ans et leur famille le temps d’un week-end.

Samedi 16 et dimanche 17 mars prochain, faites votre programme avec des activités culturelles adaptées à chaque âge : ateliers musicaux, spectacle de danse, marionnettes, cinéma pour les plus grands, sieste musicale, exposition, et une boum pour tout le monde en clôture !

Ces pièces ont été préparées par l’équipe du Centre culturel Jacques Prévert avec grand soin par des artistes reconnus. Les différents niveaux de lectures et la beauté des propositions sont donc pour tout public à partir de la toute petite enfance que chacun porte en soi. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de beaux rêves !

Découvrez le programme : Les Petits Mômes en Famille

Centre culturel Jacques Prévert Place Pietrasanta Villeparisis 77270 [{« type »: « link », « value »: « https://villeparisis.fr/agenda/les-petits-momes-en-famille »}] [{« link »: « https://villeparisis.fr/agenda/les-petits-momes-en-famille »}]