LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE – L’ENVERS DU DECOR / Séries Mania OFF 100 rue de Lille Lille, samedi 16 mars 2024.

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE – L’ENVERS DU DECOR / Séries Mania OFF En attendant le Festival, Séries Mania propose le OFF : projections, rencontres, visites et beaucoup de surprises. Un programme concocté en collaboration avec des partenaires culturels de la région. Samedi 16 mars, 10h30 100 rue de Lille Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Un événement proposé par l’Office de Tourisme de Tourcoing

Partez sur les traces de Lampion, Avril et Gréco à travers la découverte des lieux de tournage extérieurs de la série culte ! En arpentant le centre-ville, observez comment les tournages transforment la ville. En compagnie d’un guide-conférencier, apprenez-en plus sur l’histoire de ces lieux tourquennois et profitez d’anecdotes de tournages et de photos. Et, clou de la visite : un invité surprise viendra rejoindre le groupe ! (sous réserve de disponibilité).

100 rue de Lille 100 rue de Lille, Tourcoing Lille 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=3328 »}]