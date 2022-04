Les Petits Marchés de Patou Association NOHMAD Nogent Catégories d’évènement: Haute-Marne

Nogent

Les Petits Marchés de Patou Association NOHMAD, 16 avril 2022, Nogent. Les Petits Marchés de Patou

Association NOHMAD, le samedi 16 avril à 08:00

Venez rencontrer nos artisans locaux Lentilles, Bières, Champagne, Savons, Mozaïque, Minéraux… seront au rendez-vous pour ce premier marché ! Prochains Petits marchés de Patou : 14 mai – 18 juin – 17 septembre – 15 octobre

Entrée Libre

Saveurs et Artisanat Association NOHMAD Place Charles de Gaulle 52800 NOGENT Nogent Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T08:00:00 2022-04-16T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Nogent Autres Lieu Association NOHMAD Adresse Place Charles de Gaulle 52800 NOGENT Ville Nogent lieuville Association NOHMAD Nogent Departement Haute-Marne

Association NOHMAD Nogent Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent/

Les Petits Marchés de Patou Association NOHMAD 2022-04-16 was last modified: by Les Petits Marchés de Patou Association NOHMAD Association NOHMAD 16 avril 2022 Association NOHMAD Nogent Nogent

Nogent Haute-Marne