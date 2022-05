Les petits maîtres et la femme deux siècles de peinture (1800-2000) Ouistreham, 9 juillet 2022, Ouistreham.

Les petits maîtres et la femme deux siècles de peinture (1800-2000) Place Albert-Lemarignier, Bourg Grange aux Dîmes Ouistreham

2022-07-09 – 2022-09-06 Place Albert-Lemarignier, Bourg Grange aux Dîmes

Ouistreham Calvados

Les petits maîtres de la peinture, c’est à dire ceux qui suivent de près les grands maîtres et qui sont souvent leurs collègues et amis, seront bien représentés cet été à Ouistreham Riva-Bella dans une exposition sur le thème de la femme, rassemblant 150 tableaux issus de collections particulières. nTout comme pour l’exposition de l’été 2020, dans le cadre de Normandie impressionniste (Les petits maîtres et la Seine), ces peintures n’ont jamais été présentées depuis plus de trente ans. Le commissaire d’exposition, spécialisé sur les petits maîtres, est le même : Michel Prigent, diplômé d’histoire et d’histoire de l’art, conférencier, ancien éditeur. nOutre une galerie de portraits et des séries de baigneuses et de dormeuses, chaque cimaise sera consacrée à un thème. Ainsi, l’exposition montre l’évolution de la représentation de la femme, qu’elle soit d’hier, d’ailleurs, au travail, en famille, à l’atelier, … Mais aussi ses représentations religieuses, historiques, mythologiques, de 1800 à nos jours. Toutefois, le XXe siècle a été privilégié, les œuvres du XIXe étant présentes pour montrer l’importance de l’évolution et des révolutions picturales successives depuis l’impressionnisme. nParmi les maîtres exposés, on retrouve les artistes emblématiques des écoles de Paris, de Rouen et de l’Estuaire mais aussi des artistes tels que Georges d’Espagnat, Eugène Carrière, Emile Othon Friesz ou encore Lydie Arickx, Ulysse Caputo, Guy Ferris Maynard, Charles Léandre… nOuvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. nNocturnes les vendredis 15 juillet et 12 août. nEntrée libre.

