Les petits jardins Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Cher

Les petits jardins Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac, 4 juin 2022, Bruère-Allichamps. Les petits jardins

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Fruits d’un projet intergénérationnel, réalisés par des habitants du territoire, ces petits jardins ont été aménagés avec l’ambition de diminuer leurs besoins en eau. Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps, Cher Autres Lieu Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Adresse 18200 Bruère-Allichamps Ville Bruère-Allichamps lieuville Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Departement Cher

Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruere-allichamps/

Les petits jardins Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac 2022-06-04 was last modified: by Les petits jardins Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac 4 juin 2022 Bruère-Allichamps Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps

Bruère-Allichamps Cher