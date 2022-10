LES PETITS FERMIERS – VACANCES DE TOUSSAINT Lansargues, 25 octobre 2022, Lansargues.

LES PETITS FERMIERS – VACANCES DE TOUSSAINT

Voici notre programme des animations des vacances de Toussaint aux PETITS FERMIERS,

➡️ du 25 au 27 octobre, 1er et 2 novembre :

15h : Visite guidée des animaux et leurs petits ⭐️

➡️ 29 et 30 octobre :

11h : Atelier créatif « déco d’halloween » ⭐️

14h30 : Atelier « Slime fantôme » ⭐️

15h30 : Atelier « Crée ta « Jack Lantern » ⭐️

➡️ 3 au 5 novembre :

11h et 15h : Atelier créatif de l’automne ⭐️

➡️ 31 OCTOBRE : HALLOWEEN ⬅️

Tarif réduit pour les enfants déguisés (7,50 € à partir de 2 ans)

Bonbons, pop corn, atelier chamallow grillés, atelier tatouages …. et une super ambiance d’Halloween …

Puis à partir de 17h30 : Promenade aux flambeaux dans la ferme à la nuit tombée…

⭐️ animations / ateliers : Sur inscription uniquement à votre arrivée. Dès 3 ans. Nombre de places limitées. 3 € / enfant, en supplément.

Et aussi, durant toutes les vacances, retrouvez les fantômes qui se sont cachés chez les Petits Fermiers…

Fêtez la Toussaint et Halloween aux Petits Fermiers à Lansargues!

contact@lespetitsfermiers.fr +33 6 01 10 23 85 https://www.lespetitsfermiers.fr/

